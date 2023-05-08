Вместо этого украинские дипломаты возложат цветы к мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе.

Украинские дипломаты в Германии в этом году отказались возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине 8 и 9 мая.

Как посол Украины в ФРГ Алексей Макеев объяснил в интервью DW, эти мемориалы отражают взгляд страны-агрессора – России – на события Второй мировой войны.

"Украина и украинцы внесли очень важный вклад в победу и в уничтожение нацизма в Европе. Мы всегда говорили "никогда больше". Но, к сожалению, Российская Федерация принесла войну в Европу в 21 веке и использует в Украине почти те же методы, что и нацистская Германия. Я не могу пойти к советскому мемориалу, где российская пропаганда говорит о событиях 1941-45 годов, забыв о пакте Молотова-Риббентропа, российском вторжении в Польшу, Финляндию и так далее. Поэтому я решил, что мы возложим венок к мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе. Мы пойдем туда вместе с украинской общиной мирно, с украинскими флагами", – сказал украинский посол.

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Он также отметил, что считает необходимым поставить вопрос об ответственности Германии перед Украиной во время Второй мировой войны, поскольку "это очень важная тема".

8 и 9 мая в Германии - что нужно знать

В 2022 году в немецком Берлине запретили использование украинской и российской символики на 8 и 9 мая. 8 мая прошлого года у украинцев, развернувших флаг у мемориала памяти погибших во Второй мировой войне, забрали его. Решение немецких властей тогда вызвало бурную реакцию посла Украины Андрея Мельника.

В этом году у ряда мемориалов в Берлине снова запретили демонстрацию российской и украинской символики. Однако вечером 5 мая административный суд Берлина отменил запрет на флаги Украины, оставив вывешивание российских флагов под запретом.

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