Журналисты опубликовали документ с предложениями американцев без изменений.

Стало известно, какие предложения по прекращению войны РФ против Украины представил европейским чиновникам спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля.

Reuters, который ознакомился с документом, опубликовал его полностью без изменений. Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов.

Рамки соглашения Россия-Украина

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Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение США обеим сторонам.

Прекращение огня:

постоянное прекращение огня;

обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.

Гарантия безопасности Украины

Украина получает надежную гарантию безопасности;

государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств

Украина не будет стремиться вступить в НАТО;

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

США де-юре признают российский контроль над Крымом;

США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;

США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;

Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской плотиной;

Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.

Экономика

США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;

Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию;

санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года, будут сняты;

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Переговоры по Украине

17 апреля в Париже прошли переговоры о прекращении войны РФ против Украины. Накануне в Госдепе подтвердили визит госсекретаря США Марко Рубио и Уиткоффа в Париж. В Госдепе рассказали, что Рубио и Уиткофф будут продвигать в Европе план Трампа по Украине.

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