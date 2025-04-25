Агентство узнало, с какими предложениями прибыл Уиткофф в Париж / коллаж УНИАН, фото ru.depositphotos.com, Getty Images

Стало известно, какие предложения по прекращению войны РФ против Украины представил европейским чиновникам спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля.

Reuters, который ознакомился с документом, опубликовал его полностью без изменений. Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов.

Рамки соглашения Россия-Украина

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Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение США обеим сторонам.

Прекращение огня:

  • постоянное прекращение огня;
  • обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.

Гарантия безопасности Украины

  • Украина получает надежную гарантию безопасности;
  • государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств
  • Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория

  • США де-юре признают российский контроль над Крымом;
  • США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;
  • США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
  • Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;
  • Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской плотиной;
  • Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.

Экономика

  • США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;
  • Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию;
  • санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года, будут сняты;
  • Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Переговоры по Украине

17 апреля в Париже прошли переговоры о прекращении войны РФ против Украины. Накануне в Госдепе подтвердили визит госсекретаря США Марко Рубио и Уиткоффа в Париж. В Госдепе рассказали, что Рубио и Уиткофф будут продвигать в Европе план Трампа по Украине.

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