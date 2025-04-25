Стало известно, какие предложения по прекращению войны РФ против Украины представил европейским чиновникам спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля.
Reuters, который ознакомился с документом, опубликовал его полностью без изменений. Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов.
Рамки соглашения Россия-Украина
Обзор: Эти условия представляют собой окончательное предложение США обеим сторонам.
Прекращение огня:
- постоянное прекращение огня;
- обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.
Гарантия безопасности Украины
- Украина получает надежную гарантию безопасности;
- государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств
- Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территория
- США де-юре признают российский контроль над Крымом;
- США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;
- США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
- Украина возвращает себе территорию в Харьковской области;
- Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской плотиной;
- Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.
Экономика
- США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;
- санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года, будут сняты;
- Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
Переговоры по Украине
17 апреля в Париже прошли переговоры о прекращении войны РФ против Украины. Накануне в Госдепе подтвердили визит госсекретаря США Марко Рубио и Уиткоффа в Париж. В Госдепе рассказали, что Рубио и Уиткофф будут продвигать в Европе план Трампа по Украине.