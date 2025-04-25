Предполагается, что Уиткофф проведет встречу с Путиным.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву. Российские СМИ сообщают, что самолет, на борту которого предположительно находится Уиткофф, приземлился в аэропорту Внуково, и публикуют видео автоколонны в сопровождении полиции, которая следует от аэропорта "Внуково" в сторону Москвы.

По данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 выполнял прямой перелет из аэропорта Майами. Он летел со стороны Латвии и пересёк границу с Россией около 9.40 по московскому времени.

Ни Россия, ни США официально пока не подтверждали, что Уиткофф прилетел в Москву.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее анонсировал визит Уиткоффа в Россию на этой неделе, не называя конкретную дату.

Также о том, что Уиткофф может в пятницу провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на информированный американский источник.

Предыдущая его встреча с Путиным состоялась две недели назад в Санкт-Петербурге.

Переговоры США и России

Как сообщал ранее УНИАН, после последнего своего визита в РФ Уиткофф назвал переговоры с РФ "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса".

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирных переговорах достигнут значительный прогресс и следующие несколько дней будут очень важными.

В то же время издание WSJ писало, что Стив Уиткофф, не имея опыта общения с русскими, может давать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир и передает президенту США "представление о позиции России, которое не совпадает с реальностью".

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