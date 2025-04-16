В Госдепе рассказали, что Рубио и Уиткофф будут продвигать в Европе план Трампа по Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправились в Париж, чтобы обсудить пути завершения войны в Украине. Об этом сообщает Госдеп США.

В Госдепе подтвердили визит Рубио и Уиткоффа в Париж. Отмечается, что американские чиновники пробудут во Франции три дня - с 16 по 18 апреля.

В заявлении Госдепа говорится о том, что Рубио и Уиткофф прибыли для переговоров с европейскими партнерами по продвижению плана президента США по завершению войны в Украине. В ведомстве подчеркнули, что Трамп хочет "положить конец кровопролитию между Россией и Украиной".

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Кроме того, Рубио будет говорить с европейскими партнерами не только об Украине, но и об американских интересах в регионе, добавили в Госдепе.

Визит Рубио и Уиткоффа в Париж - что известно

Напомним, что сегодня утром Politico писало о том, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в Украине и секторе Газа Стив Уиткофф прибудут в Париж. По словам собеседников издания, Уиткофф должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как Рубио планирует переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Один из представителей, знакомый с подготовкой визита, отметил, что в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика - в частности в свете последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.

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