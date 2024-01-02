В Воздушных силах ВСУ заклитали перейти в укрытие и не игнорировать сигнал тревоги.

Сегодня утром, 2 января, российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами. В воздух враг поднял 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Тревога объявлена по всей территории Украины.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и перейти в укрытие.

По данным ВС ВСУ, ракеты в Сумской области движутся в направлении Миргорода, а некоторые имеют юго-западный курс.

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Кроме того, была зафиксирована группа ракет по границе Черкасской и Киевской областей, курс западный. Кропивницкий также предупредили об опасности, есть ракеты в этом направлении.

Как пишет ВС ВСУ, есть еще ракеты в Херсонской области, курс северо-западный. При этом ракеты из Сумской области летят через Полтавщину в направлении Киевщины/Черкасщины.

Винницкую область предупредили о ракете в этом направлении.

Обновлено 8:10. ПС ВСУ предупреждают – летят еще "кинжалы" на Киев.

Обновлено 8:08. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о нескольких прилетах в центре областного центра, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обновлено 8:02. В Подольском районе, предварительно, произошло попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры, туда направляются экстренные службы. Также была повреждена газовая труба, пишет мэр Кличко.

В некоторых районах столицы нет давления в водопроводной сети и электроэнергии.

Обновлено 7:58. Еще "Кинжалы" из Сумской области на Киев, - ПС ВСУ.

Обновлено 7:56. Оккупанты нанесли удар по Харькову, сообщает глава ОГА Олег Синегубов.

Обновлено 7:55. "Кинжалы" из Сумской области летят в сторону столицы, - ПС ВСУ.

Обновлено 7:51. О возможных повторных пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" сообщает ПС ВСУ. В настоящее время в воздухе 9 МиГ-31К ПКС РФ.

Обновлено 7:47. Зафиксировано падение останков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе остатки ракеты упали на территорию складских помещений, а в Голосеевском - на открытом участке. На места следуют оперативные службы, пишет КМВА.

Обновлено 7:41. Воздушные силы ВСУ сообщают, что, вероятно, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Сумской области в направлении Киева.

Обновлено 7:33. В сторону Киева летит много ракет, - ВС ВСУ. Ракеты из Житомирской области также повернули в сторону столицы. Об опасности военные предупреждают и Харьков.

Обновлено 7:29. Оккупанты подняли в воздух 4 борта МиГ-31К, пишет "Николаевский Ваньок".

Обновлено 7:22. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка, пишет мэр Виталий Кличко. Также раздаются взрывы на Оболони.

Обновлено 7:20. В Киеве и области работает ПВО, - КМВА.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 29 декабря 2023 года российский агрессор совершил массированную атаку дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами по территории Украины.

Враг применил 158 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось перехватить 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

В новогоднюю ночь противник применил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed. Всего зафиксировали пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131.

"Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х - 59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей", - говорилось в сообщении Воздушных сил", - сообщили тогда в ВС ВСУ.

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