Количество пострадавших в доме в Соломенском районе возросло до 20 человек.

Сегодня утром, 2 января, российские оккупанты запустили по Киеву много ракет. Сейчас воздушная тревога еще продолжается.

Как пишет КМВА у Telegram, силы ПВО успешно отработали, в ряде районов зафиксировано падение остатков в Святошинском районе. В Подольском районе они повредили газовую трубу, а в Печерском - упали на крышу двух многоэтажек. В Оболонском районе обломки упали на нежилую застройку, а в Голосеевском - на открытой территории.

"В Подольском районе пожары в нескольких местах. В Святошинском попадание в здание социальной инфраструктуры. В Печерском - попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу. В Оболонском - пылает складское помещение. В Деснянском возгорание в здании супермаркета", - добавил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в Соломенском районе произошло возгорание в многоэтажном доме. В результате ракетной атаки пострадали 10 человек, девять из которых госпитализированы.

Сейчас отсутствует электроснабжение в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Как пишет ДТЭК, свет вернут как только позволит ситуация с безопасностью.

Впоследствии стало известно, что количество раненых в Соломенском районе возросло до 16 человек, из которых 15 - в больнице. Также Кличко добавил, что в Подольском районе горит складское здание на площади 2000 кв.

Кроме того сообщается, что в Дарницком районе повреждены нежилые помещения, а в Оболонском - возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений.

При этом в Подольском районе есть возгорание на территории рынка, падение обломков на нежилую застройку и, вероятно, загорелся дом. В Шевченковском - падение остатков на открытую территорию.

Обновлено 9.35. Количество пострадавших в доме в Соломенском районе возросло до 20 человек, 19 из них медики госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей вывели из дома. Пострадали на данный момент 20 человек. 19 из них медики госпитализировали", - написал он.

Кличко отметил, что в здании возгорание и сильное задымление. Все службы трудятся на месте.

Война в Украине - ракетные атаки

Сегодня утром, 2 января, российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами. В воздух враг поднял 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Впоследствии стало известно о взлете 9 МиГ-31К ПКС РФ, которые являются носителями ракет "Кинжал".

ПВО отработало в Харькове, а также в Киеве и области.

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