Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов ряда областей.

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения, всего враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом говорится в сводке Генштаба относительно ситуации на фронте за последние сутки.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Видео дня

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели, а на Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не вели. На Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника недалеко от Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, отметили в Генштабе. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на фронте

В течение предыдущих суток произошло 56 боевых столкновений. Авиация Сил обороны Украины за 1 января нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войск. в частности, наши воины поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: