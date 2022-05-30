Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отреагировал на заявление американского режиссера Оливера Стоуна, что президент РФ Владимир Путин переболел раком.
Как передает НВ, по его словам, он консультировался по этому вопросу с медиками.
"Мы смотрели на внешний облик Путина. Много людей говорят примерно одно и то же: вероятность серьезной онкологической проблемы высока, и явно он получает гормональное лечение, которое, кстати, влияет на его психическое состояние", – заявил Пономарев
Но он уверен, что человек с раком может прожить еще долго, получая необходимое медобслуживание:
"Путин – немолодой человек. И, безусловно, к концу жизни количество разных болезней у него должно было расти – и растет. Но это не значит, что все, – он завтра помрет".
Напомним, ранее сообщалось, режиссер Оливер Стоун, который снял о Путине фильм, высказался о его здоровье:
"Не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми...".
А 29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его предупредили о скорой смерти.