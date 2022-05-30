По словам Пономарева, вероятность серьезной онкологической проблемы у президента РФ высока.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отреагировал на заявление американского режиссера Оливера Стоуна, что президент РФ Владимир Путин переболел раком.

Как передает НВ, по его словам, он консультировался по этому вопросу с медиками.

"Мы смотрели на внешний облик Путина. Много людей говорят примерно одно и то же: вероятность серьезной онкологической проблемы высока, и явно он получает гормональное лечение, которое, кстати, влияет на его психическое состояние", – заявил Пономарев

Но он уверен, что человек с раком может прожить еще долго, получая необходимое медобслуживание:

"Путин – немолодой человек. И, безусловно, к концу жизни количество разных болезней у него должно было расти – и растет. Но это не значит, что все, – он завтра помрет".

Напомним, ранее сообщалось, режиссер Оливер Стоун, который снял о Путине фильм, высказался о его здоровье:

"Не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми...".

А 29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его предупредили о скорой смерти.

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