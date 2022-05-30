Канцлер Германии также упомянул о планах послевоенного восстановления Украины.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, президент России Владимир Путин потерпит поражение в войне, которую он и развязал.

Об этом Шольц заявил во время телемарафона Save Ukraine.

"Мы вместе с вами (украинцами – УНИАН) мыслями и сердцами. Путин не победит...Мы вместе с вами, мы объединены. Мы строим планы послевоенного восстановления Украины", - сказал Шольц.

Шольц добавил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела большого падения, поставляет вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя.

Также канцлер подчеркнул, что Германия гостеприимно приняла почти 800 тысяч беженцев из Украины. Напомним, что Германия окажет финансовую помощь Украине в размере один миллиард евро.

Ранее Президент Республики Польша Анджей Дуда обвинил правительство Шольца в нарушении своего слова относительно согласованного обмена танками.

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