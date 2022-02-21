Сейчас он проводит заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил последние события с президентом США Джо Байденом.

Об этом он сообщил в Twitter.

После заседания Совета национальной безопасности он планирует провести разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Обсудил события последних часов с Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном", - сообщил Зеленский.

Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".