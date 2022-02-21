Руководство РФ собралось для обсуждения вопроса о признании группировок "ЛДНР".

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете безопасности, члены которого обсуждают признание оккупированного Донбасса, процитировал первого президента Украины Леонида Кравчука.

В частности, Путин повторил на русском языке знаменитую фразу "маємо те, що маємо".

"Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия для того, чтобы решить все сложные и трагические моменты развития событий мирным путем, но вот - мы имеем на сегодняшний день то, что имеем", - заявил Путин, перечисляя традиционные российские фейки об Украине.

Во время заседания Совбеза, кроме Путина, также выступили руководители Госдумы, МИД и силовых органов. Все они поддержали признание террористических группировок "ЛДНР". В завершение Путин заявил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня.

Ранее сегодня расследователи Conflict Intelligence Team (CIT), которые мониторят ситуацию с передвижением российских войск, сообщили, что процесс их переброски к украинской границе завершен - готовится возможное наступление.

Угроза вторжения России в Украину

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

В середине декабря МИД РФ опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ, в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.

15 февраля 2022 года РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.

В США и Великобритании при этом утверждают, что российское вторжение в Украину может начаться в ближайшее время.