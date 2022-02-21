СМИ транслируют, как президент РФ Владимир Путин проводит большое заседание Совета Безопасности России. Дата и время реального проведения заседания вызвали сомнения.
Об этом пишет российский телеканал "Дождь".
Утром в понедельник, 21 февраля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Совета Безопасности России.
Согласно сообщениям СМИ, внеочередное заседание началось в 15:53. В то же время российские телеканалы запустили якобы трансляцию заседания СБ РФ вживую.
В кадр попал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с часами на руке. На них можно разглядеть время - 12:47.
"Трансляция, возможно, передается через 5 часов", - предположили журналисты канала "Дождь".
Напомним, участники внеплановой совещания Совета Безопасности РФ под руководством Путина должны определить дальнейшие шаги по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР".
Также сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.
Признание Россией "Л/ДНР": что известно
15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.
Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.
Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.
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