Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил, что решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет принято сегодня.
Такое заявление он сделал в конце трансляции заседания.
"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", - сказал Путин после обмена мнениями касательно возможности признания независимости террористических "ДНР" и "ЛНР".
На этом трансляция завершилась.
Отметим, глава МВД России Владимир Колокольцев во время заседания призвал признать псевдореспублики в "исторических границах", то есть - в границах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.
А дата и время реального проведения большого заседания Совета Безопасности России вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что "трансляцию" могли записать заранее.
Признание Россией "Л/ДНР": что известно
15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.
Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.
Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.
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