Парламент также призвал провести срочное заседание СБ ООН из-за эскалации конфликта на границах Украины.

Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать любые решения России, которые будут касаться признание независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовал 331 из 369 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о постановлении об обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств относительно непризнания независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (№7048).

В обращении отмечается, что ВР решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость незаконных образований, которые представляют оккупационную администрацию РФ, созданную ею на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В связи с этим ВР обращается к указанным мировым организациям и призывает подтвердить территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее в пределах международно признанных границ; не признавать любые решения России, которые будут касаться признания независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, украинский парламент призывает решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призывает безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В своем обращении ВР также отмечает, что так называемая "власть" незаконных образований на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей являются оккупационными администрациями РФ на временно оккупированных территориях Украины, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований на временно оккупированных территориях Украины.

"Считаем, что заявления Российской Федерации о том, что Государственная Дума планирует принять решение о признании независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях Украины, являются очередной попыткой разрушить международный порядок, основанный на Уставе ООН", - говорится в обращении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Признание РФ "ЛНР" и "ДНР" - что известно

В январе в Госдуме РФ коммунисты зарегистрировали проект обращения к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если это решение будет принято, это будет означать выход Москвы из Минских договоренностей.

В понедельник, 14 февраля, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что парламентарии готовят проект постановления, которая еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНВ" и "ДНР" составной частью территориальной целостности Украины".

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