Не все действия Кадырова устраивают Кремль, пишут журналисты.

Президент РФ Владимир Путин откровенно раздражён деятельностью главы Чечни Рамзана Кадырова и его войск на фоне неудач российской армии в Украине.

Об этом пишет Kit - проект бывших журналистов издания "Медуза".

По словам собеседников издания, поначалу Кремлю нравилась деятельность "кадыровцев" в Украине и он публично хвалил их за "мужество". Однако в последнее время Путин раздражён медийной активностью Кадырова и его подразделений, что частично обусловлено общим информационным фоном от неудач и поражений российской армии в Украине.

Недовольство Путина, отмечает издание, подпитывают также представители российской армии и руководство спецслужб. Российские военные якобы раздражены тем, что кадыровские войска особо не отличились в боях, но в медиа продвигают образ себя как более храбрых и умелых бойцов по сравнению с другими подразделениями.

Российские спецслужбы опасаются, что Кадыров ведет себя слишком разнузданно и агрессивно, отмечает Kit.

По словам источника издания в АП РФ, нынешняя активность Кадырова связана с его "достаточной самостоятельностью" - он может словесно атаковать чиновников средне-высшего звена, не переступая границы - например, физических угроз. Высокопоставленных персон РФ он трогать не решится, предполагает неназванный источник.

Еще один источник, близкий к Кремлю, говорит, что такое положение дел российскому режиму удобно.

"[Кадыров] это такой "плохой парень". Официальные лица всегда могут указать, что он говорит от своего лица, что это такой особый регион, но не политика страны в целом. Если градус позиции Кадырова совпадает с официальной позицией, как это было в начале войны, - это ему в плюс. Он хотел бы, чтобы таких совпадений было больше, но настрой [Путина] часто не чувствует", - рассказал он.

Как известно, "кадыровцы" во время пребывания на оккупированных территориях Украины совершали и продолжают совершать военные преступления и преступления против человечности. Об этом свидетельствуют многочисленные свидетельства пострадавших, а также видео в соцсетях, выкладываемые самими оккупантами.

Сегодня советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в город вошла большая группа "кадыровцев".