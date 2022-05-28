После появления "кадыровцев" началась погрузка украинского металлопроката из Мариупольского порта.

В Мариуполь зашла большая группа "кадыровцев".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Все в кучу. Вчера вечером поступила информация, что в Мариуполь зашла большая группа "кадыровцев", - написал он.

Советник отметил, что сегодня оккупанты возобновили реальные попытки погрузки металлопроката в Мариупольском порту.

"Это указывает, что оккупанты отдали Мариуполь на откуп "кадыровцам" на разграбление и не будет никакого "восстановления". Только мародерство и террор", - резюмировал Андрющенко.

И добавил, что не без помощи "кадыровцев" оккупанты нашли мариупольских специалистов для работы в порту.

Как отметил Андрющенко, поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить из порта малыми партиями. Он призвал СМИ помочь по установлению грузополучателей и маршрута судов.

Как сообщал УНИАН, ранее мобильные патрули оккупантов из состава "кадыровцев" начали патрулировать Мариуполь и издеваться над людьми.

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