Россия моментально дает запрос на попавшего "кадыровца" в плен и выдает вместо него любого украинца.

Стало известно, почему на видео с допросами пленных оккупантов практически нет "кадыровцев". РФ бережет военных из Чечни, поэтому сразу же готова их обменивать, а вот о своих боевиках страна-агрессор может "забывать" на недели и даже месяцы.

Об этом рассказал журналист Владимир Золкин, берущий интервью у российских пленных.

"Россия моментально дает запрос на попавшего "кадыровца" в плен и выдает вместо него любого украинца... Когда вы берете "кадыровца" в плен, это джек-пот. Это сразу же моментальная гарантия того, что нам выдадут любого нашего человека, который нам нужен", - отметил он.

По словам Золкина, с пленными россиянами ситуация совсем другая. РФ не печется о своих гражданах. Оккупанты, попавшие в плен в Украине, объявляются "пропавшими без вести". Их никто не стремится быстро обменивать. Российские военные "подождут", как и их матери и жены, отметил журналист.

Пленные оккупанты признают, что редко видят "кадыровцев", их быстро обменивают. Едва ли это радует военных, которые понимают, что они совсем не нужны своей стране.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "кадыровцы" грабят не только украинцев, но и оккупантов. Об этом россиянин рассказал во время телефонного разговора, который перехватила СБУ.

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