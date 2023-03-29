По его убеждению, диктатору не позволят этого сделать. Уровень угрозы понимает даже Лукашенко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сомневается в том, что Путину позволят разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

"Пугалки Путина, которые адресованы прежде всего Соединенным Штатам, не сработают. Будет ли он распространять ядерное оружие по всем странам СНГ, или нет - это большой вопрос. Я не думаю, что ему кто-то даст располагать ядерное оружие в Беларуси", - заявил Данилов в эфире Radio NV.

По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко понимает, что подвергается очень большой опасности. Вероятно, он и сам не согласится на размещение ядерного оружия РФ на территории своей страны

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По мнению Данилова, заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси - это приглашение американцев к переговорам.

"Это то, чем последний месяц-два занимается Путин, вся российская машина. Они очень хотят сесть за стол переговоров для того, чтобы остановиться там, где они сегодня находятся. И это для всех умных людей понятная вещь", - подчеркнул Данилов.

Ядерные планы Путина в Беларуси

Несколько дней назад Путин объявил, что якобы договорился с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Хранилища для нее достроят до 1 июля.

Пентагон пока не видят признаков размещение ядерного оружия в Беларуси. В свою очередь Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В ЕС призвали Беларусь остановить это, иначе против них будут введены санкции. Также введение санкций против РФ и Беларуси будет добиваться Литва.

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