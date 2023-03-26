В администрации говорят, что США "придется просто наблюдать, к чему это идет".

В Белом доме утверждают, что пока нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин выполнил свое обещание разместить ядерное оружие в Беларуси.

"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в интервью CBS.

Также представитель администрации Байдена отметил, что США "придется просто наблюдать, к чему это идет".

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Напомним, первая реакция США на очередные ядерные угрозы России была сдержанной. Там только отметили, что пока нет никаких признаков, что Москва планирует применить свое ядерное оружие, и подчеркнули, что в прошлом году Беларусь и Россия обсуждали соглашение о размещении тактического ядерного оружия.

Новые ядерные угрозы Путина

Ранее на этой неделе российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении выполнить просьбу непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко по размещению на беларуской территории тактического ядерного оружия. Пригодный для использования ядерных снарядов ракетный комплекс "Искандер" РБ уже получила ранее, а в настоящее время продолжается строительство в Беларуси специального хранилища.

Германия и еще ряд европейских стран в ответ обвинили Путина в попытке "ядерного запугивания". Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пригрозил стране-агрессору новыми санкциями и подчеркнул персональную ответственность Беларуси. А Украина выступила с требованием немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по этому вопросу.

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