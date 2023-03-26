В Белом доме утверждают, что пока нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин выполнил свое обещание разместить ядерное оружие в Беларуси.
"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в интервью CBS.
Также представитель администрации Байдена отметил, что США "придется просто наблюдать, к чему это идет".
Напомним, первая реакция США на очередные ядерные угрозы России была сдержанной. Там только отметили, что пока нет никаких признаков, что Москва планирует применить свое ядерное оружие, и подчеркнули, что в прошлом году Беларусь и Россия обсуждали соглашение о размещении тактического ядерного оружия.
Новые ядерные угрозы Путина
Ранее на этой неделе российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении выполнить просьбу непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко по размещению на беларуской территории тактического ядерного оружия. Пригодный для использования ядерных снарядов ракетный комплекс "Искандер" РБ уже получила ранее, а в настоящее время продолжается строительство в Беларуси специального хранилища.
Германия и еще ряд европейских стран в ответ обвинили Путина в попытке "ядерного запугивания". Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пригрозил стране-агрессору новыми санкциями и подчеркнул персональную ответственность Беларуси. А Украина выступила с требованием немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по этому вопросу.