Это якобы плановые учения с целью проверки слаженности действий военнослужащих во время выполнения заданий.

Российская армия вывела на командно-штабное обучение стратегический ракетный комплекс "Ярс", оснащен межконтинентальной баллистической ракетой. С ним будут тренироваться военные Новосибирского ракетного соединения.

Как сообщает Минобороны РФ, комиссия проведет контрольную комплексную проверку Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ракетным комплексом "Ярс".

В ведомстве отметили, что в проведении учений задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Комиссия проверит слаженность действий военнослужащих во время выполнения задач.

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"Во время обучения планируется отработать совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК "Ярс", которые охватят территорию трех регионов. Также стратегические ракетчики проведут комплекс мероприятий по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС. Особое внимание во время учений будет уделено применению БПЛА различных модификаций", - отметили в Минобороны.

Ядерная угроза

Россия постоянно "бряцает ядеркой", угрожая цивилизованному миру. После регулярных угроз ударить ядерным оружием по Европе и США, РФ нашла новый способ запугивания.

25 марта диктатор Путин заявил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия. Мир отреагировал резко.

В ЕС призвали Беларусь остановить это, иначе против них будут введены санкции. Также введение санкций против РФ и Беларуси будет добиваться Литва.

Польша назвала решение Путина и Лукашенко шагом к втягиванию Беларуси в российскую военную машину РФ, в ФРГ обвинили Москву в попытке "ядерного запугивания". Во Франции заявили, что РФ должна пересмотреть эту сделку.

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