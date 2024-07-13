Глава МИД Китая предостерег Альянс от разжигания конфронтации.

Министр иностранных дел Китая Ван И ответил на "безосновательные обвинения" НАТО в том, что Пекин помогает России в войне против Украины. Он также предостерег Альянс от разжигания конфронтации, - сообщает BBC.

Отмечается, что комментарии Вана прозвучали через несколько часов после того, как лидеры стран-членов НАТО собрались в Вашингтоне и приняли декларацию, в которой упоминается война в Украине. Они, в частности, обвинили Китай в том, что тот является "решающим пособником" России из-за его "широкомасштабной поддержки российской оборонной промышленной базы", и это были одни из самых жестких высказываний в адрес Пекина.

"Они призвали Китай прекратить "любую материальную и политическую поддержку" военных усилий России - в частности, поставки материалов двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях", - пишет издание. Видео дня

СМИ напоминает, что западные государства ранее обвиняли Пекин в передаче Москве беспилотных и ракетных технологий, а также спутниковых снимков. Так, по оценкам США, около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые сейчас импортирует Россия, происходят из Китая. Пекин также обвинили в проведении "злонамеренной кибернетической и гибридной деятельности, включая дезинформацию" против стран НАТО.

Обвинения Китая со стороны НАТО

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай пособником РФ в войне против Украины. По его словам, Пекин является "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, поскольку предоставляет военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго вести эту войну.

Столтенберг отметил, что НАТО направило четкий сигнал Китаю о том, что такая роль Пекина недопустима.

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