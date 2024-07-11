Он назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, поскольку его действия позволяют Кремлю так долго вести войну.

Если Украина проиграет войну, то это не принесет мир, это принесет российскую оккупацию, поэтому НАТО будет поддерживать Украину и добиваться справедливого мира для нее.

Об этом в Вашингтоне сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как сообщает Голос Америки, особое внимание во время встречи с журналистами глава альянса уделил вопросам всесторонней помощи Украине.

Он назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, так как он предоставляет военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго продолжать эту войну. Столтенберг отметил, что НАТО послало четкий сигнал Китаю о том, что такая роль Пекина недопустима.

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"Сигнал, посланный НАТО с этого саммита, очень сильный и очень ясный, и мы четко определяем ответственность Китая, когда речь идет о его содействии войне с РФ", - подчеркнул генсек.

При этом Столтенберг сказал, что если Китай начнет поставлять РФ непосредственно оружие и военную технику, то это вызовет большую озабоченность на Западе. Он намекнул, что против Китая в таком случае могут быть введены санкции, которые нанесут ему в том числе репутационный ущерб.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что альянс нацелен на то, чтобы в будущем Украина вошла в НАТО.

Напомним, Столтенберг заявил, что лидеры НАТО согласуют пакет помощи Украине, в который войдет создание центра командования в Германии, двусторонние соглашения по безопасности со странами-союзниками, новый пакет военной поддержки и работа над совместимостью.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. По его словам, он ожидает от глав государств и правительств согласования существенного пакета помощи Киеву.

10 июля стало известно, что союзники по НАТО предоставят украинскому государству дополнительные стратегические системы ПВО.

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