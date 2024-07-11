Если Украина проиграет войну, то это не принесет мир, это принесет российскую оккупацию, поэтому НАТО будет поддерживать Украину и добиваться справедливого мира для нее.
Об этом в Вашингтоне сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как сообщает Голос Америки, особое внимание во время встречи с журналистами глава альянса уделил вопросам всесторонней помощи Украине.
Он назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, так как он предоставляет военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго продолжать эту войну. Столтенберг отметил, что НАТО послало четкий сигнал Китаю о том, что такая роль Пекина недопустима.
"Сигнал, посланный НАТО с этого саммита, очень сильный и очень ясный, и мы четко определяем ответственность Китая, когда речь идет о его содействии войне с РФ", - подчеркнул генсек.
При этом Столтенберг сказал, что если Китай начнет поставлять РФ непосредственно оружие и военную технику, то это вызовет большую озабоченность на Западе. Он намекнул, что против Китая в таком случае могут быть введены санкции, которые нанесут ему в том числе репутационный ущерб.
Столтенберг еще раз подчеркнул, что альянс нацелен на то, чтобы в будущем Украина вошла в НАТО.
Напомним, Столтенберг заявил, что лидеры НАТО согласуют пакет помощи Украине, в который войдет создание центра командования в Германии, двусторонние соглашения по безопасности со странами-союзниками, новый пакет военной поддержки и работа над совместимостью.
Саммит НАТО в Вашингтоне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. По его словам, он ожидает от глав государств и правительств согласования существенного пакета помощи Киеву.
10 июля стало известно, что союзники по НАТО предоставят украинскому государству дополнительные стратегические системы ПВО.