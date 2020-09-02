Президент США предположил, что движение Black Lives Matter является "марксистской организацией".

Президент США Дональд Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter, которое появилось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Fox News.

"Когда я впервые услышал про Black Lives Matter, я сказал: "Это ужасное название. Оно дискриминационное. Это плохо для черных людей. Это плохо для всех", - заявил президент США.

Дональд Трамп также предположил, что движение Black Lives Matter является "марксистской организацией".

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Протесты в США из-за смерти Флойда

Протесты в США 2020 из-за смерти Джорджа Флойда В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Массовыми протестами охвачены десятки городов по всей Америке из-за убийства полицейскими Флойда. Есть жертвы и десятки раненых.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве.

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.

В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.

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Автор: Александр Топчий