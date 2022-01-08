В алматинском морге собралась очередь из родственников людей, погибших во время протестов.

В Казахстане сообщают о гибели и ранении детей в результате стрельбы на улицах.

Как сообщает портал NUR.KZ со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин, первый смертельный случай произошел в г. Алматы 5 января.

Там от огнестрельного ранения погиб 11-летний мальчик, который гулял на улице с родителями.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, а в одну из взрослых больниц - его отец.

Читайте такжеУ Назарбаева утверждают, что он не покидал КазахстанПодросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли.

В то же время в Telegram-канале NEXTA сообщается о том, что в Алматы также погибла четырёхлетняя девочка.

Кроме того, в алматинском морге собралась очередь из родственников людей, погибших во время протестов.

Протесты в Казахстане

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, задержаны сотни.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" в ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.