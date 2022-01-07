По мнению Богдана Ференса, Украина остается для России "вопросом №1".

Протесты, охватившие Казахстан, не приведут к электоральной смене власти в этой стране, а также не отвлекут внимание России от Украины.

Такое мнение высказал эксперт-международник Богдан Ференс в эфире телеканала "Украина 24".

"Сценарий электоральной смены власти был бы наиболее демократичным для Казахстана. К сожалению, для многих постсоветских стран такие беспорядки заканчиваются тогда, когда автократические режимы ужесточаются. Недовольство останется, ведь политическая структура, экономическая - не меняется. Идет перераспределение элит. Как внешние и внутренние силы используют это в свою сторону - увидим", - сказал он. И добавил, что в настоящее время президент Казахстана Токаев пытается переформатировать элиты страны под себя.

Украина для России, говорит эксперт, остается "вопросом №1". Эскалацию на границе Кремль использует в качестве инструмента переговоров с Западом.

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"То, что в Казахстане происходят эти внутренние процессы - тоже сфера опеки РФ, они так считают. Но я не думаю, что Россия сильно перефокусируется на Казахстан. Нам не нужно расслабляться", - резюмировал Ференс.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

7 января в МВД страны заявили, что с начала протестов убиты 26 участников акций, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены - 748.