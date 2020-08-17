"Нас будут вешать у дороги": в Беларуси милиционер рассказал, как силовиков готовили к кровавому разгону протестов (видео)

Правоохранителям дали установку: режим надо защищать любыми средствами и способами.

Подполковник милиции из белорусского города Лида Юрий Махнач рассказал, что подготовка к подавлению акций протеста после выборов президента началась в стране еще несколько месяцев назад.

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Видеообращение офицера опубликовало TUT.by. Махнач рассказал, что еще в июне получил от своего руководства приказ разогнать акцию оппозиции в Лиде. По словам милиционера, на акции собрались мирные люди (в том числе женщины с детьми и пенсионеры), которые не делали ничего плохого. Тогда он отказался выполнять этот приказ, и ушел в отпуск, надеясь, что скандал утихнет.

«Но выйдя на службу, я понял, что в период проведения предвыборной кампании начинается реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел. Это идеологическая подготовка, и стягивание техники в город в Минск», - отметил он.

По его словам, правоохранителям начали прививать аморальную идеологию.

«Была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Потому, эту власть надо защищать любыми средствами и способами», - продолжил Махнач.

Махнач сообщил, что тогда не смог продолжать службу и прекратил ходить на работу.

По его словам, протесты после выборов президента не обошли стороной и город Лида, где силовики задерживали протестующих и жестоко избивали их.

«В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания людей в автозаках, приченение телесных повреждений… Также мне известно, что на мойке автотранспорта РОВД проводилось избиение и издевательство над людьми», – отметил офицер.

К избиениям, по его словам, причастны сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД.

В то же время, в Лидском РОВД 13 офицеров не согласились с избиениями и истязаниями людей и подали рапорты об увольнении. Они готовы давать показания по фактам противоправных действий на территории Лидского РОВД.

«Данное выступление исходит лично от меня, мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо», – подчеркнул Махнач.

По словам милиционера, среди пострадавших есть даже его аполитичные друзья. Их хватали у подъезда, буквально в тапочках – и после задержания они были все синие.

«23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны», – заключил офицер.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

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Автор: Дмитрий Захаров