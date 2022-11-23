Лидер страны утверждает, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в этой миссии являются непонятными и неоправданными.

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался дать согласие на участие военнослужащих хорватских Вооруженных сил в миссии ЕС, которая организует подготовку и обучение украинских военнослужащих.

Как сообщает Vecernji List, соответствующее письмо к нему направил министр обороны Марио Баножич. Миланович в объяснении заявил, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в этой миссии являются непонятными и неоправданными.

Кроме того, одиозный лидер Хорватии считает, что министр обороны не имеет полномочий инициировать запрос по учебной миссии. Поэтому он ожидает обращения от правительства или парламента.

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Миланович также отметил, что в проекте решения конкретно не указано ни деятельность, которую будут осуществлять члены хорватской армии за рубежом, ни действия или меры, которые будут осуществлять военнослужащие Вооруженных сил Украины на территории Хорватии.

Также Миланович заявил, что одной из причин отказа является то, что Украина формально не внесена в перечень союзников Хорватии, войска которых могут проходить и прибывать на учения в страну.

Министр Баножич заявил, не видит никаких объективных причин для отказа Милановича. Теперь для принятия положительного решения необходимо парламентское большинство в две трети голосов.

Тренировочная миссия ЕС: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз намерен начать миссию с подготовки украинских военных в соседней с Украиной стране. Он анонсировал, что на встрече министров обороны ЕС в Праге это предложение будет обсуждено политически".

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после неформального саммита 27 лидеров стран-членов Евросоюза, который проходит в Праге, заявил, что лидеры достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

17 октября Рада Евросоюза принял решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине под названием EUMAM Ukraine.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Известно, что учения будут проходить на территории Польши и Германии.

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