Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заверил, что деньги на закупку оружия для Украины также будут.

Польша станет одной из стран, на территории которых будут проводиться масштабные учения украинских военных в рамках новостозданной тренировочной миссии Евросоюза.

Об этом в комментарии СМИ сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Бесспорно, миссия не будет размещаться непосредственно в Украине, а в соседних с Украиной странах. Польша, конечно, одна из них", - сказал дипломат.

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Он также отметил, что Евросоюз найдет способ дальше финансировать закупку оружия для Украины, отвечая на вопрос об информации, что с финансированием через Европейский фонд поддержки мира появились проблемы.

"Денег достаточно, не беспокойтесь о деньгах", - заверил Боррель.

Напомним, 15 октября в СМИ появилась информация о том, что вскоре ЕС объявит о создании миссии по обучению тысяч украинских военнослужащих в Европе и выделит еще около полумиллиарда евро на закупку оружия для Украины. Отличие этой инициативы заключается в том, что она будет коллективной с централизованной командной структурой под эгидой ЕС.

Обучение украинских военных

НАТО начало готовить военных инструкторов в Украине после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. В Североатлантическом альянсе считают, что подготовка инструкторов является наиболее эффективным способом помочь Вооруженным силам Украины, поскольку при этом не нужно, чтобы войска, необходимые для ведения боевых действий, покидали страну.

После начала войны в Украине о масштабной программе подготовки украинских военных объявила Великобритания. К этой инициативе присоединились еще несколько европейских стран.

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