Министрам рекомендуется рассматривать страну как тотального конкурента.

Министрам Европейского союза посоветовали занять более жесткую позицию в отношении Китая.

Как пишет Financial Times со ссылкой на документ, подготовленный для государств-членов дипломатической службой блока в преддверии переговоров о пересмотре стратегии в отношении Пекина, министрам рекомендуется рассматривать страну как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

Отмечается, что Евросоюз должен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, усилить свою киберзащиту и диверсифицировать свою цепочку поставок за пределы Китая.

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"Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников", – указано в документе.

Война в Украине: позиция Китая изменилась

Китай и Индия – одни из немногих стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией после начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Долгое время эти страны воздерживались от критики в адрес РФ, однако во время Шанхайского экономического саммита, который проходил в Узбекистане в сентябре 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Моди сказал российскому диктатору о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".

Тогда же стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин высказал Путину свою обеспокоенность затянувшейся войной в Украине.

10 октября, после массированного обстрела Украины, Китай и Индия, ранее воздерживавшиеся от критики войны, развязанной Россией, публично призвали к деэскалации и диалогу.

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