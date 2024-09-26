Судно под флагом Мальты покинуло Россию в июле из северо-западного порта Кандалакша, недалеко от Финляндии.

Поврежденное грузовое судно, перевозящее потенциально взрывоопасный груз из России, собирается пройти через британские территориальные воды.

Данные MarineTraffic показали, что Ruby находился примерно в 26 километрах от побережья Англии в четверг днем ​​- всего в нескольких километрах от ее морской границы.

BBC News сообщило, что судно перевозило 20 000 метрических тонн аммиачной селитры. Это примерно в семь раз больше, чем количество, ответственное за взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

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"Нет никаких предположений, что груз, который используется в качестве удобрения, представляет какую-либо непосредственную опасность", - отмечает издание.

Береговая охрана Великобритании заявила, что она находится в контакте с Ruby и будет следить за его продвижением через британские воды. Судно сопровождает буксир сопровождения, и, как ожидается, оно заправится в море.

Судно под флагом Мальты покинуло Россию в июле из северо-западного порта Кандалакша, недалеко от Финляндии.

Ruby до сих пор вызывает тревогу во многих европейских странах. Судно под флагом Мальты покинуло Россию в июле из северо-западного порта Кандалакша, недалеко от Финляндии. Данные VesselFinder показывают, что в начале этого месяца судно остановилось в Тромсё на севере Норвегии.

Норвежское морское управление сообщило BBC, что обнаружило повреждения корпуса, винта и руля Ruby, но все еще считает его пригодным для плавания.

Затем судно должно было пришвартоваться в Литве, но премьер-министр страны запретил ему заходить в страну с грузом, сообщают местные СМИ.

Оно также попало в заголовки, когда прошло мимо Дании.

"Никому не нужен этот корабль из-за груза. Лучшим выходом для этого корабля было бы вернуться в Россию, откуда он пришел", - сказал Йенс Венцель Кристофферсен, аналитик по вопросам обороны в Nordic Defense Analysis и бывший военно-морской офицер.

Данные MarineTraffic показали, что Ruby направлялся в Марсашлокк на Мальте. Однако чиновники сообщили местным СМИ, что не позволят судну пришвартоваться из-за груза.

Как работает "теневой флот" РФ

Все больше нефтяных танкеров, попавших под санкции за свою роль в транспортировке российской нефти, снова возвращаются к работе. Такая ситуация не что иное, как удар по западным властям, которые пытались ограничить доступ Москвы к нефтедолларам.

Издание Bloomberg пишет, что с конца апреля по меньшей мере 17 грузов нефти и нефтепродуктов покинули российские порты на судах, попавших под санкции США, Великобритании или ЕС в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году. Большинство грузов было перевезено на судах, которые на момент введения санкций принадлежали российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот".

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