Россельхознадзор якобы нашел в партии овощей вирус коричневой морщинистости.

В Российской Федерации нашли в турецких помидорах опасный вирус, а во фруктах жуткую гниль. Крупную партию зараженных овощей нашли на второй день после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН об украинском Крыме.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, в партии импортных турецких фруктов нашли монилиозную гниль, а партия томатов заражена вирусом коричневой морщинистости.

Российские эксперты заявили, что фрукты и овощи из Турции якобы часто не отвечают нормам из-за уровня пестицидов и агрохимикатов. При этом в РФ всего выявили 79 таких случаев с начала года.

Читайте такжеФранцузские виноделы прогнулись перед Путиным и "отдали" шампанское РоссииСправка УНИАН. Монилиозная гниль в Российской Федерации относится к карантинным организмам. Она приводит к увяданию цветов и ветвей, вызывает язвы на них, а пораженные плоды просто сгнивают.

В свою очередь вирус коричневой морщинистости вызывает пожелтение листьев, а на зараженных плодах появляются коричневые морщинистые пятна.

Стоит отметить, что за два дня до нахождения партии зараженных фруктов и овощей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает аннексию РФ украинского Крыма во время выступления в ООН.

Это не первый раз, когда в РФ резко вводят запреты после заявлений турецкого президента. В прошлый раз Россия в разгар туристического сезона отменила все рейсы в Турцию, прикрывшись тем, что там якобы свирепствует COVID-19. В то же время другие страны подобных ограничений не вводили.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 августа Госпродпотребслужба в Харьковской области заявила об обнаружении опасного сыра. В продукте обнаружили вредную добавку-стабилизатор. Мягкий сыр произведен в Турции и экспортировался в Украину из Польши.

Автор: Анастасия Горбачева