Продавцы должны изъять опасный продукт.

После опасного мороженого в Украине нашли еще один опасный продукт. Речь идет о турецком мягком сыре.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Харьковской области.

Отмечается, что в продукте обнаружили вредную добавку-стабилизатор. Мягкий сыр произведен в Турции и экспортировался в Украину из Польши. При этом отмечается, что производит сыр компания BEL POLSKA.

В Госпродпотребслужбе призвали торговые сети убрать указанный сыр из продажи. При этом дистрибьюторы сыра BEL POLSKA должны обратиться в ведомство. В то же время украинским покупателям рекомендовали не покупать указанный продукт.

Читайте такжеМясо, молочка и рыба: какие фальсификаты чаще всего везут в украинские школы и магазиныКак ранее сообщал УНИАН, житель Сум обнаружил стекло в обычной колбасе, купленной по акционной цене в супермаркете возле дома. Мужчина считает что ему повезло - стекло попало на зуб и он не проглотил его.

Администратор супермаркета, где была куплена колбаса, проверив чек и товар, вернула за него деньги. Директор магазина убеждает, что до сих пор жалоб на этот продукт не поступало. Якобы колбасу делают специально для этой сети супермаркетов.

Пострадавший потребитель написал заявление в Службу защиты прав потребителей, прикрепив чек и соответствующие фото.

Автор: Анастасия Горбачева