А в Берлине активисты спроецировали на здание российского посольства лозунг с призывом остановить убийства.

В столице Польши Варшаве активисты подогнали небольшой грузовик с навозом в кузове к вилле российского посла и высыпали его там.

У самых ворот виллы образовалась 2-тонная куча навоза. На нее активисты кинули российский триколор и таблички, указывающие, что "Россия = говно". Свою акцию поляки посвятили второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, в Германии активисты Greenpeace направили проекцию с лозунгом "Stop the killing!" на фасад российского посольства в Берлине.

Также были спроецированы лозунги на английском и немецком языках "Остановите убийства" и "Руки прочь от Украины".

Также на акции экологической организации возле здания посольства на Унтер-ден-Линден активисты держали в руках плакаты с лозунгами.

Два года войны в Украине

С самого утра мировые лидеры выступают з обращениями к украинцам со словами поддержки и восхищения. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке.

При этом утром в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней в Киев приехали премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджа Мелони и Бельгии Александер де Кроо.

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