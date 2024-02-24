Глава ЕК вместе с украинцами отмечает годовщину 2 года несокрушимости нации.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально приехала с визитом в Киев в честь второй годовщины полномасштабной войны с Россией.

Чиновница показала в своей социальной сети X соответствующее фото, а также пообещала "твердо стоять рядом" с Украиной.

"В Киеве, чтобы отметить годовщину 2-го года войны России против Украины. И чтобы отпраздновать необычайную стойкость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально", - заявила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что такая поддержка ЕС будет продолжаться "пока страна не станет окончательно свободной".

Отметим, помимо фон дер Ляйен в столицу также приехали премьер-министры Канады, Италии и Бельгии.

ВСУ поздравили нацию новой статистикой потерь РФ

Сегодня в честь второй годовщины войны Генштаб ВСУ порадовал особыми потерями оккупантов. В перечень уничтоженной техники добавили один самолет А-50, который стоил России более 300 миллионов долларов. Его уничтожили вечером 23 февраля над Азовским морем (спецоперацию официально подтвердило ГУР).

Таким образом войска Украины уничтожили с начала полномасштабного вторжения РФ 340 самолетов. Также есть "поступления" по личному составу армии: уничтожено за сутки еще 770 оккупантов (всего ликвидировано 409 010 военных РФ).

Вас также могут заинтересовать новости: