Попытки Москвы дружить и с Ираном, и с арабами приводят к некоторым эксцессам.

Посол России в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана, где ему выразили "решительный протест". Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

Поводом для недовольства Ирана стали высказывания россиян на недавней сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марракеше, которые касались трех небольших, но важных островов в Персидском заливе. Иран силой взял их под свой контроль в 1971 году, хотя исторически ими владели арабские шейхи эмиратов, сегодня входящих в состав ОАЭ.

Во время упомянутого российско-арабского форума участники заявили о своей поддержке "всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения" в этом территориальном споре.

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В Иране считают данные земли своими и отвергают любые претензии на них со стороны ОАЭ. Иранские власти подчеркнули, что не хотят каких-либо разночтений по поводу своего суверенитета над тремя островами.

"Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми", — заявили также в иранском МИДе.

Российско-иранское сотрудничество

Как писал УНИАН, Россия и Иран сейчас готовят новое "большое межгосударственное соглашение". На каких сферах сотрудничества будет сосредоточено соглашение, пока не ясно. Но на фоне растущих политических, торговых и военных связей между Москвой и Тегераном, догадаться о содержании соглашения не так уж трудно.

Например, в Белом доме прямо заявили, что между Ираном и Россией углубляется сотрудничество в оборонной отрасли. Очевидным доказательством этого являются беспилотники, которые Тегеран продолжает поставлять Москве. Но Иран тоже хочет получить от этого партнерства кое-что – "современные российские военные средства, ударные вертолеты, возможно, самолеты с неподвижным крылом, ракеты, крылатые и/или баллистические".

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