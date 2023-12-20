Мужчина ограбил трех пассажиров на борту рейса из Вьетнама в Сингапур.

Гражданин Китая украл во время полета около 23 тысяч долларов. Это произошло на борту рейса из Вьетнама в Сингапур 16 декабря.

Как пишет CNN, в краже обвиняют пассажира бюджетной авиакомпании Scoot из состава Сингапурских авиалиний. В обвинительном акте сказано, что 52-летний Чжан Сюцян якобы обокрал трех пассажиров.

Так, у первой жертвы он вытащил из рюкзака 3 миллиона вьетнамских донгов ($123). Из сумки еще одного пассажира китаец украл 510 миллионов вьетнамских донгов ($20 950) и 50 сингапурских долларов ($38). Кроме того, в конверте из сумки третьего пассажира он забрал $1000 и 930 сингапурских долларов ($700).

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"О возможной краже, которая случилась в салоне самолета, экипаж предупредил один из пассажиров. Экипаж вызвал полицию аэропорта. Правоохранители отдельно вывели из самолета пассажиров, в отношении которых будут осуществлять расследование, а высадка остальных людей состоялась в обычном режиме", – сказал представитель авиакомпании.

Подозреваемого в краже мужчину отправили под стражу для проведения дальнейшего расследования. Ему может грозить штраф, до трех лет заключения или обе санкции.

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