В ящике было около 500 евро.

В Швейцарии альпинисты ограбили ящик для пожертвований, который был расположен на высоте более 2 км.

Чтобы добраться до ящика альпинисты-воры пересекли ущелья на узких стальных тросах - этот маршрут для скалолазания является одним из самых сложных на перевале Гемми, пишет BBC. По данным издания, ларец расположен на высоте 2350 м и принадлежит местному клубу скалолазания, который поддерживает маршрут на перевале в надлежащем состоянии. Но теперь его обнаружили разбитым и пустым.

По словам гида и члена клуба Ричарда Верлена, в коробке было 400-500 швейцарских франков (420-520 евро).

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"Маршрут классифицируется как самый сложный и включает в себя восхождение, подъем по лестницам, прикрученным к вертикальной скале, и прохождение ущелий на узких стальных тросах. Ящик для пожертвований был доступен только самым опытным альпинистам", - прокомментировали в клубе и добавили, что очевидно воры имели при себе необходимые инструменты, чтобы сломать ящик.

Также в клубе отметили, что в настоящее время погода достаточно благоприятная и на вершину поднимаются немало альпинистов, поэтому установить воров почти невозможно.

Ограбление ящиков для пожертвований

Время от времени в мире происходят довольно странные ограбления. Так, например в Украине, а именно во Львове мужчина ограбил церковь. Злоумышленник проник в храм и похитил оттуда ящик с пожертвованиями. В Железнодорожный отдел полиции обратился приходской священник одной из львовских церквей. Он сообщил, что ночью неизвестный, разбив окно, проникла в помещение храма и похитила шкатулку с пожертвованиями, в которой находилось около 6 тыс. грн.

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