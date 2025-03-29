Также Стубб призвал европейцев создать свою переговорную группу, как у США, Украины и РФ.

Европа должна создать свою переговорную группу, как у США, Украины и РФ, а также назначить спецпосланника по вопросам Украины. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию France 24.

"Нам нужны две вещи. Во-первых, это переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. И они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии", - отметил Стубб.

Во-вторых, говорит он, нужен специальный посланник, который бы отвечал за все и координировал.

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"Потому что просто сейчас, хоть у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: хорошо, кто является европейским посланником, кому я должен звонить?" - пояснил президент Финляндии.

Он приветствовал создание "коалиции желающих", подчеркнув, что ее цель - "чтобы Украина выиграла эту войну".

"Мы хотим, чтобы они сохранили свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Французы и британцы взяли на себя инициативу. И остальные из нас следят за ними и приобщаются как могут", - отметил Стубб.

Также он прокомментировал возможное размещение военных "коалиции желающих" на территории Украины.

"Первый этап - это прекращение огня. Второй этап - это фактическое мирное соглашение. Итак, для прекращения огня вам нужна какая-то гарантия. Это означает, что вы можете помочь в воздухе, на море, возможно, на суше. Это тип планирования, которым сейчас занимается наш военный персонал. И политические решения, которые мы принимаем здесь, в Париже, являются частью этого первого этапа. Второй этап - когда наступит мир, это когда вы вводите войска для урегулирования кризисных ситуаций или миротворческие войска на основе международного мандата", - пояснил лидер Финляндии.

Он скептически высказался о намерениях России по прекращению огня:

"То, что мы видим, - классическая российская тактика переговоров. Украина хочет полного прекращения огня. Европа хочет полного прекращения огня. Америка хочет полного прекращения огня, а Россия вынуждает ее к частичному прекращению огня, которым на первом этапе была энергетическая инфраструктура, которую, конечно, россияне разбомбили сразу после того, как согласились на прекращение огня".

В то же время президент Финляндии считает, что решение о прекращении огня в Черном море и по энергоинфраструктуре - "это все шаги в правильном направлении".

"Но никогда не стоит недооценивать способность россиян нарушать перемирие, они будут продолжать это делать, - добавил Стубб.

Договоренности о прекращении огня: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ постоянно нарушает "энергетическое перемирие". Так, в ночь на 28 марта она в восьмой раз за этот год состоялась комбинированная атака по объектам группы "Нафтогаз". На предприятии повреждены газодобывающие мощности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передаст США доказательства того, что РФ и дальше бьет по энергетике. Также он отметил необходимость решить вопрос мониторинга прекращения огня и дал соответствующее поручение министру обороны Украины Рустему Умерову.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс уверен, что "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией якобы действует. Говоря о прогрессе в договоренностях между США и РФ по ситуации в Украине, Вэнс сослался на слова президента США Дональда Трампа, который сказал, "что мы чувствуем себя очень хорошо относительно того, что происходит".

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