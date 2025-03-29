По словам вице-президента США, также уже почти достигнуто прекращение огня в Черном море.

Несмотря на постоянные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины, вице-президент США Джей Ди Вэнс уверен, что "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией якобы действует. Об этом он сказал во время пресс-конференции на авиабазе "Питуффик" в Гренландии.

Говоря о прогрессе в договоренностях между США и РФ по ситуации в Украине, Вэнс сослался на слова президента США Дональда Трампа, который сказал, "что мы чувствуем себя очень хорошо относительно того, что происходит".

"Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняет другая сторона, и наоборот. Но я думаю, что мы достигли невероятного прогресса", - отметил вице-президент.

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Вэнс в очередной раз обвинил администрацию предыдущего президента Джо Байдена, политика которого якобы привела к значительным жертвам и разрушениям, и выразил уверенность, что благодаря усилиям президента Трампа появилась возможность достичь мирного соглашения.

"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - сказал вице-президент.

Он добавил, что после перемирия на воде стороны начнут рассмотрение "дальнейших шагов" по прекращению огня.

"Энергетическое перемирие" между Украиной и РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 28 марта Россия уже в восьмой раз за этот год нанесла комбинированную атаку по объектам группы "Нафтогаз". На предприятии повреждены газодобывающие мощности. По словам главы "Нафтогаза" Романа Чумака, этот обстрел стал "не просто атакой на нашу инфраструктуру, а попыткой подорвать энергетическую стабильность страны".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 марта, что Украина передаст США доказательства того, что РФ продолжает бить по энергетике. Также он отметил необходимость решить вопрос мониторинга прекращения огня и дал соответствующее поручение министру обороны Украины Рустему Умерову.

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