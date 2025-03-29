Он обвинил их в "позорной наивности".

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл раскритиковал позицию новой администрации Белого дома относительно войны в Украине.

Как передает New York Post, он выступил с речью во время получения награды от Фонда "США-Украина". По мнению Макконнелла, американский президент Дональд Трамп стремится к "иллюзорному миру" с кремлевским правителем Путиным, а его советники не готовы мобилизовать ресурсы для сдерживания противников страны.

Политик считает, что подход Белого дома к войне в Украине не только подрывает доверие к Штатам, но и оставляет Украину под угрозой, ослабляет альянсы и подбадривает врагов. Мало кто заслуживает мира больше, чем украинцы, которые чувствуют его отсутствие наиболее остро, добавил он:

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"Когда они стоят на руинах своих домов, своих школ и своих церквей. И когда они прощаются с детьми или родителями, которые отправляются на фронт. Некоторые из них никогда не вернутся. Если есть кто-то, кому я поверю на слово, когда они говорят, что хотят мира, то это люди, у которых этот мир украли. Народ, чья уникальная идентичность заставляла кремлевских тоталитаристов - снова и снова - морить голодом, покорять и пытаться уничтожить его".

По его словам, выпрашивание благосклонности противника за счет союзников и издевательства над друзьями являются проявлением позорной наивности.

"Отрезать Украину - это ударить себе в спину. Так же, как и унижение союзников, которые боролись и умирали бок о бок с нами. Американцы должны быть опасными союзниками. Настолько опасными, чтобы враги демократии, суверенитета и свободной торговли не осмеливались сомневаться в наших обязательствах или в нашей решимости", - добавил Макконнелл.

Отставка Макконнелла

Как известно, политическая карьера сенатора длилась более 40 лет, что сделало его одной из самых заметных фигур современного американского консерватизма.

Митч Макконнелл всегда занимал проукраинскую позицию и поддерживал предоставление военной помощи стране, поскольку считал, что поддержка Украины - это защита не только Европы, но и американских интересов.

Политик объявил о своей отставке с поста лидера республиканцев в Сенате 28 февраля 2024 года. Он оставался в должности до ноября, когда Республиканская партия избрала нового лидера. При этом он остался сенатором от Кентукки и продолжил работать в Конгрессе США.

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