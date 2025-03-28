Президент подчеркнул необходимость решить вопрос мониторинга прекращения огня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров должен подчеркнуть Соединенным Штатам Америки необходимость решить вопрос мониторинга прекращения огня.

Об этом во время брифинга сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, означают ли российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, что достигнутые в Саудовской Аравии договоренности больше не действуют, и получал ли он реакцию команды президента США Дональда Трампа на эти российские обстрелы.

"После наших договоренностей на второй встрече в Саудовской Аравии, наших с командой США, я четко сказал Рустему Умерову по телефону: у меня возникает один вопрос из декларации, которая будет опубликована: кто осуществляет мониторинг? Я считаю, что это ключевое с учетом нашего трагического опыта относительно любых в прошлом договоренностей с русскими и срыва 25 раз режима прекращения огня. С какого времени действует? Кто верифицирует? Кто мониторит?" - сказал Зеленский.

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По его словам, стало известно о том, что американская сторона проведет свои консультации с Саудовской Аравией и Турцией, а также с некоторыми европейскими странами относительно их готовности осуществлять мониторинг.

"Я не знаю результатов этих разговоров, пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили. И мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет. Почему? Потому что у нас есть свой мониторинг. И мы четко говорим, где Россия нарушила свои обязательства перед американской стороной. Потому что у них были свои разговоры, и американская сторона передала нам, что с момента публикации этого документа, который был во время второй Саудовской Аравии, наступают договоренности", - отметил глава государства.

По его словам, даже в этом разница позиций США и России:

"Вы слышали, что русские говорят о 18 марта: вроде бы какие-то их договоренности с Америкой. Забывая, что война не у них с Америкой, а у них - против Украины".

Поэтому, подчеркнул президент, самый главный вопрос - это мониторинг. Он отметил, что попросил сегодня министра обороны Украины передать США "все доказательства срыва этих обязательств, которые на себя брали США - гарантер и медиатор".

Зеленский добавил, что пока нет третьих стран, которые будут отвечать за мониторинг, США являются контактером для нас.

"Я попросил Умерова, он возьмет все от ГСЧС, у него все есть, от министра внутренних дел, вся информация от энергетиков, от нашей противовоздушной обороны, от всех, и прокомментирует это американской стороне. А также поднимет вопрос, что я как президент обращаю внимание американской стороны еще раз на то, что надо решить вопрос мониторинга", - подчеркнул Зеленский.

Нарушение Россией договоренностей

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Россия достигли договоренности о 30-дневном взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Это решение является частью более широкого соглашения, направленного на снижение уровня эскалации, хотя оно не является полным прекращением огня.

26 марта стало известно, что Украина согласовала с США перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках соглашения о частичном прекращении огня.

В то же время в ночь на 28 марта Россия уже в восьмой раз за этот год нанесла комбинированную атаку по объектам группы "Нафтогаз", повредив на предприятии газодобывающие мощности.

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