Это уже 18 комбинированная атака на объекты предприятия с начала полномасштабной войны.

В ночь на 28 марта Россия уже в восьмой раз за этот год нанесла комбинированную атаку на объекты группы "Нафтогаз". На предприятии повреждены газодобывающие мощности. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" на своей странице в Facebook.

"Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Отмечается, что это уже 18 комбинированная атака на инфраструктуру группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года. Пострадавших нет, но повреждены газодобывающие мощности.

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Перемирие по энергообъектам - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия достигли договоренности о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран. Это решение является частью более широкого соглашения, направленного на снижение уровня эскалации, хотя оно не является полным прекращением огня.

26 марта стало известно, что Украина согласовала с США перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках соглашения о частичном прекращении огня. В Минэнерго тогда заявили, что это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения - производства энергетического оборудования.

Реализация инициативы также осложняется требованиями Кремля - Россия настаивает на смягчении санкций, в частности в отношении своих финансовых учреждений, которые занимаются торговлей сельскохозяйственной продукцией.

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