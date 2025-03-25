Ожидаются ли после них совместные заявления - неизвестно.

Украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы провести переговоры с американскими коллегами.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источник в команде, которая представляет страну на переговорах о достижении мира. По данным журналистов, в Эр-Рияде запланирована еще одна встреча между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам сообщил, что будет ждать новый доклад после встречи:

Видео дня

"Вчера состоялась встреча с американской командой. Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны - с представителями России. После того - снова встреча украинской и американской команд".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, 23 марта украинская и американская стороны встретились для обсуждения перемирия на фронте.

Напомним, Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, а Россия - нет. Москва заявила, что готова прекратить атаки только на энергетическую инфраструктуру.

На следующий день в Эр-Рияде состоялись закрытые переговоры между представителями США и России, которые длились более 12 часов. Совместное заявление сторон должны опубликовать сегодня.

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