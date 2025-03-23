Стороны обсудят предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Встреча представителей Украины с командой США в Эр-Рияде началась.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что на столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

"Начали встречу с американской командой в Рияде. Выполняем задание президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры", - сообщил министр.

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Умеров отметил, что сегодня стороны будут работать над рядом сложных технических вопросов. По его данным, в составе украинской делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент.

Переговоры в Саудовской Аравии

10 марта президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Позже он сообщил, что украинская делегация остается в стране для переговоров.

11 марта в городе Джидда состоялись переговоры между делегациями Украины и США. Во время встречи представители стран достигли ряда важных договоренностей.

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