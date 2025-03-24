Украинская делегация продолжает оставаться в Саудовской Аравии, чтобы после окончания отдельных переговоров между делегациями США и РФ провести еще одни консультации с США.

В Офисе президента Украины рассказали текущие детали встреч украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом советник руководителя ОП Сергей Лещенко сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Это технические переговоры. Обычно, переговоры - это не один день. И это иногда месяцы, а некоторые переговоры, как ближневосточное урегулирование, длятся годами, поэтому, я не хочу, чтобы мы на это равнялись. Просто должны понимать, что встречи будут достаточно регулярные, и не каждая встреча заканчивается публичными заявлениями", - отметил Лещенко.

Он добавил, что встреча украинской и американской делегаций касалась двух тем.

Видео дня

"Это - инфраструктура и безопасность судоходства. И речь шла об обоюдном прекращении огня. Мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные объекты. Они не атакуют наши объекты и наши порты - Херсонский, Николаевский, и порты большой Одессы, чтобы функционировали", - сообщил Лещенко.

Также, по его словам, речь идет о необходимости возвращения украинских детей и об обмене украинских военнопленных и гражданских.

Он пояснил, что украинская делегация продолжает оставаться в Саудовской Аравии, чтобы после окончания отдельных переговоров между делегациями США и РФ провести еще одни консультации с США:

"То есть эти переговоры будут продолжаться еще некоторое время, но они не обязательно должны заканчиваться громкими публичными заголовками, потому что это очередной раунд, после которых возможны более высокопоставленные встречи по миру на украинской земле".

Также он ответил на вопрос, сколько по времени могут длиться переговоры, и можно ли ожидать каких-то результатов до Пасхи, 20 апреля.

Как сказал Лещенко, уже прошло две недели, как продолжаются разговоры о прекращении огня на суше.

"А мы даже еще не дошли до прекращения огня по инфраструктуре. То есть, Пасха (20 апреля) как символ - это очень хорошо, но в реалиях войны это не обязательно может сработать. Если не остановка огня на суше, то хотя бы остановка огня по инфраструктуре и по энергетике - это тоже неплохо", - сказал Лещенко и добавил, что нельзя спрогнозировать, как будут проходить переговоры. Сейчас Россия постоянно говорит "нет", постоянно выдвигает ультиматумы и "пытается играть мышцами, которые с каждым месяцем становятся все мельче".

Он добавил, что войны заканчиваются после длительных переговоров, которые могут длиться не один месяц.

"Мы должны быть настроены, что мы хотим мира, но это не обязательно произойдет завтра, и это должно быть каждому указателем, что поддержка Вооруженных сил не должна останавливаться", - подчеркнул Лещенко.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, министр обороны Рустем Умеров рассказал первые детали о встрече Украины и США в Эр-Рияде. Он отметил, что разговор был "конструктивным и содержательным". Стороны обсудили "ключевые вопросы", среди которых была и энергетическая отрасль. Украинская делегация работала над достижением достойного и длительного мира.

Также, сегодня начались закрытые переговоры между делегациями США и РФ в в Эр-Рияде. Отмечалось, что делегация США будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и широкого прекращения насилия в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: