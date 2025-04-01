Это должно обеспечить оперативную готовность пусковых установок Patriot, которые купила Варшава.

Польша и Соединенные Штаты Америки заключают соглашение о предоставлении материально-технической поддержки для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом во время брифинга сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters. Стоимость сделки составляет почти 2 миллиарда долларов, она предусматривает предоставление компонентов технической поддержки и проведение учений.

В министерстве обороны Польши сообщили, что реализация соглашения обеспечит оперативную готовность пусковых установок Patriot. Они являются основой программы ПВО "Wisla", направленной на противодействие тактическим баллистическим ракетам малой дальности:

Видео дня

"Безопасность польского неба не имеет цены".

Польша усиливает безопасность

Программа ПВО "Wisla" - это польская инициатива по модернизации системы противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности.

Как известно, Польша активно усиливает свою обороноспособность в ответ на войну в Украине и растущие угрозы со стороны Российской Федерации.

В этом году страна планирует потратить на оборону 4,7% от ВВП - это один из самых высоких показателей среди членов НАТО. Кроме того, Польша намерена увеличить численность своих вооруженных сил до 500 тысяч военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: