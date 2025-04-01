Польша и Соединенные Штаты Америки заключают соглашение о предоставлении материально-технической поддержки для американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом во время брифинга сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters. Стоимость сделки составляет почти 2 миллиарда долларов, она предусматривает предоставление компонентов технической поддержки и проведение учений.
В министерстве обороны Польши сообщили, что реализация соглашения обеспечит оперативную готовность пусковых установок Patriot. Они являются основой программы ПВО "Wisla", направленной на противодействие тактическим баллистическим ракетам малой дальности:
"Безопасность польского неба не имеет цены".
Польша усиливает безопасность
Программа ПВО "Wisla" - это польская инициатива по модернизации системы противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности.
Как известно, Польша активно усиливает свою обороноспособность в ответ на войну в Украине и растущие угрозы со стороны Российской Федерации.
В этом году страна планирует потратить на оборону 4,7% от ВВП - это один из самых высоких показателей среди членов НАТО. Кроме того, Польша намерена увеличить численность своих вооруженных сил до 500 тысяч военнослужащих.