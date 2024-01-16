Средний уровень предоставления странами ЕС гражданства людям из стран, не входящих в Евросоюз, составляет 3,56 процента.

Швеция является первой в списке стран-членов Европейского Союза, где гражданство получить проще всего. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, сообщает портал SchengenVisaInfo.com.

Отмечается, что анализ был проведен путем сбора данных об иммиграции с 2009 по 2021 год. Согласно его данным, каждый десятый заявитель (9,3 процента) получает шведское гражданство. Кроме того, Швеция имеет самый высокий уровень приема как для мужчин, так и для женщин.

Далее в перечне стран, которые легче всего предоставляют гражданство людям из стран, не входящих в ЕС, расположились Нидерланды, Португалия и Исландия.

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Между тем перечень стран, где паспорт Евросоюза получить труднее всего, возглавила Эстония: здесь гражданство ЕС получают примерно один из каждых 200 заявителей (0,6 процента). Далее следуют Латвия, Чехия и Литва.

Также сообщается, что средний уровень предоставления странами ЕС гражданства людям из стран, не входящих в Евросоюз, составляет 3,56 процента.

Украинские беженцы в странах ЕС - последние новости

Миграционные юристы из International Business рассказали о новых сроках пребывания украинцев в ЕС. Так, все граждане Украины, которые въехали в страны ЕС после 24 февраля 2022 года, имеют право на временную защиту на срок до 4 марта 2025 года - в частности, могут легально находиться, работать, учиться и пользоваться социальными услугами в стране ЕС, присвоившей им статус.

Также УНИАН сообщал, какие страны охотнее всего принимают беженцев из Украины.

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