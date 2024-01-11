Сейчас в Евросоюзе не говорят, когда изготовленные снаряды будут доставлены в Украину.

В ЕС обещают к весне изготовить один миллион артиллерийских снарядов для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, оборонной промышленности и космоса Йоханна Бернсель и представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано. В частности, как сказала Бернсель, в Еврокомиссии уверены, что годовые производственные мощности европейской оборонной промышленности достигнут поставленной цели по производству одного миллиона снарядов.

"Что касается артиллерийских снарядов, у нас скоро будут мощности для производства одного миллиона, и мы достигнем цели к весне, как это было определено, когда мы одобрили решение прошлым летом", - сказала Бернсель.

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При этом, она не сообщает точных дат, когда эти снаряды будут доставлены в Украину. "У меня нет сейчас обновленных данных насчет того, на какой стадий находятся страны-члены в этих поставках", - отметила Бернсель.

В то же время, как сказал Стано, на конец 2023-го года в Украину было доставлено более 300 тысяч снарядов для установок наземного базирования и 3 тыс. 300 ракет из имеющихся запасов. "Мы имеем по меньшей мере 180 тысяч снарядов, в отношении которых уже были размещены заказы по состоянию на конец декабря, но это число увеличивается в соответствии с действующими контрактами", - отметил Стано.

По его словам, на стадии выполнения находится больше поставок снарядов и выполняется больше контрактов, потому что речь идет о совместных закупках. В частности, уже выполняется более 20 рамочных контрактов по предоставлению Украине не менее 180 тыс. снарядов.

По его словам, эти цифры будут увеличиваться в последующие недели. Как подчеркнул Стано, предоставление Украине одного миллиона снарядов - это политическая цель.

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Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что Украина хочет видеть четкие контракты со сроками поставки обещанного странами Европейского Союза миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Напомним, государства-члены Евросоюза в начале прошлого года договорились, что до марта 2024-го совместными усилиями передадут украинскому государству миллион артиллерийских боеприпасов.

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