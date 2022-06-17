Известно, что только за прошлый месяц по "серому" импорту в страну было ввезено по меньшей мере 45-50 тысяч смартфонов Samsung.

Операторские смартфоны Samsung, которые в обход санкциям ввозят в Россию через "параллельный импорт", перестали активироваться с российской SIM-картой. Всему причиной – региональные ограничения, введенные южнокорейским производителем.

Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Для того, чтобы разблокировать часть из них, необходимо обратиться в сервисный центр, заплатить 5 тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставить сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

Либо прибегнуть к более нетривиальному методу, но для этого нужна SIM-карта оператора страны, для которой произведен гаджет.

Известно, что только за прошлый месяц по "серому" импорту в Россию было ввезено по меньшей мере 45-50 тысяч смартфонов Samsung. Как правило, цены на них в полтора-два раза выше рекомендованной, но россиян это не останавливает.

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

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