Стали известны некоторые высказывания из "Книги пророчеств о Папах".

Вчера, 21 апреля, мир всколыхнуло известие о смерти Папы Римского Франциска. Он ушел из жизни в 88 лет. Как сообщил Ватикан, причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостатность.

Эта утрата также стала поводом для волнения многих людей. Оказалось, что в XII веке ирландский архиепископ Малахий якобы написал "Книгу пророчеств о Папах" после таинственного признания во время паломничества в Рим. Поговаривают, что текст содержит 112 загадочных латинских выражений, описывающих каждого Папу Римского, начиная с 1143 года. Интересно, что в последним в этом перечне есть фигура по имени Петр Римлянин. Якобы именно при нем должен наступить конец света - Судный день. К слову, о книге, которую нашли в секретных архивах Ватикана, сообщило издание Daily Mail еще в начале марта.

"Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и страшный Судья будет судить людей. Конец", - отмечается в отрывке пророчества.

Видео дня

Что думают о "Книге пророчеств о Папах" религиоведы и скептики

Некоторые религиоведы утверждают, что Папа Франциск хоть и не носил имени Петр, но он взял себе имя в честь святого Франциска Ассизского, рожденное как Джованни ди Пьетро (то есть сын Петра). Однако другие отмечают, что нет официального подтверждения авторства книги. Более того, существует версия, что ее мог написать Нострадамус.

По мнению скептиков, эти пророчества становились более неточными с приближением к современному миру. Поэтому они утверждают, что такие высказывания распространяются для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы нового Папы.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы обижены на покойного Папу Франциска из-за его заявлений о войне.

Вас также могут заинтересовать новости: